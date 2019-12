Sono stati dieci anni incredibili. Passati in un attimo, tra una vittoria e l'altra, tra un trofeo e quello immediatamente successivo. La Juve ha vinto tanto, quasi sempre, e probabilmente sarà difficile trovare un altro decennio così vincente. Sedici titoli di cui 8 scudetti, arrivando da due settimi posti consecutivi, da anni bui. La Juve è risalita, è rinata per diventare ancora più grande, ancora più forte. In campo e fuori. Una società che ha investito tanto, ha programmato e pensato fuori dagli schemi, anticipando anche i tempi di crescita italiani, e che su questo ha costruito il suo dominio.

C'è stato anche qualche momento difficile, sicuramente triste, ma le moltissime vittorie addolciscono i ricordi di un decennio che si chiude oggi. Così, su ilBianconero.com, abbiamo deciso di assegnare dei "premi": i nostri "Best of" del decennio. Menzioni per il miglior giocatore, il miglior momento, la partita più bella, la vittoria più importante e il gol che più ha fatto emozionare. E voi, quali votereste?



Dai gol alle vittorie e ai giocatori: i momenti migliori dell'ultimo decennio di Juve scelti da ilBianconero.com, redattore per redattore. Sfogliateli nella nostra gallery.