In occasione della serata di gala con i Best Fifa Football Awards 2019, siparietto imbarazzante tra Ilaria D'Amico e Josè Mourinho. La presentatrice, e compagna di Gigi Buffon, ha chiesto al portoghese chi secondo lui avrebbe potuto allenare la top 11 appena premiata: "Un allenatore disoccupato come me o Capello, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo". La D'Amico, quindi, ha evidenziato il fatto che Mou sia al momento senza squadra; situazione che non è piaciuta all'ex allenatore dell'Inter che, infastidito, ha abbandonato il palco.