dopo una stagione al Vicenza, è ufficialmente diventato un giocatore del, via Juventus. Il giovane terzino ha lasciato questo messaggio social al momento della firma col club toscano:"Ho lasciato a Vicenza una parte del mio cuore. Ora inizia per me una nuova avventura a Pisa, questo mi onora e voglio dare a questa città tutto me stesso per il raggiungimento di nuovi traguardi. Ringrazio ancora una volta il Vicenza che mi ha accolto come fossi un figlio, i miei compagni, i tifosi, e un ringraziamento particolare al mister che ha creduto in me. Sono e continuo a essere grato alla Juventus. E ora Forza Pisa!".