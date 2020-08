Beruatto, nuovo acquisto del Vicenza, ha parlato della sua squadra e del passato alla Juve: "Idoli? Ronaldo sicuramente come giocatore, poi ho avuto la fortuna di giocare con Cancelo l’anno scorso e in tournée, lui gioca come terzino a destra e mi ha impressionato tantissimo. Il rientro dopo il lock down? Non è stato facile rientrare dopo qualche mese di stop, però anche a casa sono sempre riuscito a fare qualcosa, si lavorava attraverso zoom con tutta la squadra. Giocare senza tifosi? Io sono un po’ abituato perché con l’Under 23 i tifosi non c’erano. Però l’assenza del pubblico cambia molto soprattutto a Vicenza dove il tifo fa la differenza, non sarà bellissimo all’inizio, speriamo riaprano il prima possibile. Sogno nel cassetto? Diventare un giocatore di Serie A. Del gruppo conoscevo già Giacomelli per l’esperienza precedente in biancorosso e Ierardi perché ci siamo incontrati in Nazionale”.