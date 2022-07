Ai microfoni di TuttoPisa.com, l'ex giocatore della Juve Pietro Beruatto ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che sarà la sua nuova avventura al Pisa.'Lo scorso anno arrivai in ritiro e mi feci subito male. Quest’anno le cose sono iniziate bene, sono contento che la società abbia creduto in me e voglio dare il massimo per questi colori. Ho vissuto una grandissima annata sia a livello personale che di squadra e sono stato molto contento. Giocare nella Juventus è il sogno di moltissimi ragazzi, adesso io devo intraprendere un altro percorso e magari arrivare in Serie A con il Pisa. La finale col Monza? Forse è brutto da dire ma ormai è acqua passata. Il rammarico è stato tanto anche per i due gol fatti in 8 minuti, ci credevamo ancora di più. E’ andata così, guardiamo avanti'.