Il giovane esterno Pietro Beruatto torna al Vicenza, dove aveva già militato nella stagione 2017/18: dopo l'ultima esperienza con l'Under 23 (e qualche convocazione con la prima squadra pur senza scendere mai in campo) la Juventus ha deciso infatti di cederlo in prestito alla società biancorossa, con cui disputerà per la prima volta il campionato di Serie B. Arrivederci dunque a Torino, città in cui ha conosciuto la sua attuale fidanzata Emma Valenti, la quale su Instagram esprime gioia per il trasferimento: "Non so esprimere a parole quanto io sia orgogliosa e felice per te. Questo è solo l'inizio di un viaggio bellissimo".



