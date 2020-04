L'ex centrocampista della Fiorentina Daniel Bertoni parla a Il Corriere dello Sport anche sugli argentini della Juventus: "Dybala è sempre stato forte con qualità straordinarie e rare in Italia. Togliendo Cristiano Ronaldo è quello di più qualità perché sa segnare. Se fossi la Juve me lo terrei stretto perché non ci sono latri fuoriclasse in giro. Molti sono a fine carriera come Messi e Ronaldo, il più giovane è Salah ma di talenti come loro non ne vedo tanti".



HIGUAIN - "In passato lo avrei visto bene alla Fiorentina. E' fortissimo, ha numeri straordinari e ha sempre fatto tanti gol anche se gli anni passano per tutti. L'attaccante deve scattare, fare un gioco aggressivo. Anche Ronaldo non è lo stesso di quando era giovane. Ma Higuain mi piace sempre tanto perché entra e segna. Può essere una riserva top per una squadra di alto livello come la Juve. Sta bene in una situazione così".



JUVE - "Vincerà sempre la Juve se loro prendono Ronaldo e in Italia non c'è nessuno che possa prendere Messi. Ad esempio il Napoli, se vuole vincere deve comprare Messi nel momento in cui i bianconeri hanno gente come CR7".