L'ex campione del mondo con l'Argentina Daniel Bertoni, passato anche in Italia con le maglie di Fiorentina, Napoli e Udinese, ha parlato della sfida di sabato alle 15 tra i viola e la Juventus: "I bianconeri hanno cambiato molto ma sono sempre una delle migliori società al mondo - ha detto a Radio Sportiva - e in più hanno Cristiano Ronaldo. Higuain è un bomber fantastico, quando gioca è sempre decisivo. Dybala ha dato tanto alla squadra, ma non viene considerato abbastanza".