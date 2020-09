Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina, ripercorre la sua carriera a Sky Sport e ricorda cosa gli dicevano i tifosi della Fiorentina dopo il suo arrivo: "Meglio secondi che ladri", "Io - risponde Bertoni - gli dicevo: 'Meglio ladri che secondi'. Ronaldo? Togliere una punizione a lui è come toglierla a Maradona", dichiara l'ex attaccante viola e del Napoli che sugli azzurri dice: "Record di gol di Mertens? Il calcio è cambiato, è più fisico e le squadre italiane non hanno più lo stopper, giocano in linea e con la zona, come facevamo noi sudamericani. Se tutti avessero giocato con la zona anche ai miei tempi magari avremmo segnato anche più gol".