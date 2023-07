Milenaha parlato ai microfoni della Rai dopo la disfatta contro la Svezia. Le sue parole:"Ho detto alle ragazze di tenere la testa alta e ripartire dalle cose belle. Abbiamo fatto trenta minuti di ottimo calcio dove le abbiamo messe in difficoltà. Poi abbiamo fatto degli errori su calcio d’angolo prendendo i primi due gol, loro sono fortissime su corner. Poi ci siamo allungate e non siamo riuscite a stare nella partita, ma bene la prima mezzora. Sappiamo che la Svezia è forte, abbiamo avuto difficoltà sulle palle inattive, ma dobbiamo essere più tranquille quando subiamo gol. Questa sconfitta non vanifica il lavoro fatto, sappiamo che abbiamo delle qualità e sapevamo che la qualificazione si sarebbe giocata nell’ultima partita. Ripartiamo dal gioco e dalle cose buone che abbiamo fatto. Lavoreremo sugli errori".