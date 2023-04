In conferenza stampa Milenaha parlato dell'assenza di MartinaLe sue parole:"Quella di Martina Rosucci è invece una mancanza importante. Era una giocatrice fondamentale per la Nazionale sia per le sue qualità tecniche, tattiche, e si è visto quello che ha fatto nell’ultimo torneo disputato, ma anche come punto di riferimento interno alla squadra, è un leader importante, in campo e fuori".