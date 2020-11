La ct dell'Italia femminile, Milena Bertolini, è intervenuta ai microfoni di Radio Anch'io Sport per commentare la candidatura come vicepresidente Aic di Sara Gama: "Fa piacere perché è una ragazza che sta facendo molto per tutto il movimento e per quello che sta dimostrando sia in campo che fuori. È un passo avanti anche nei confronti di tutti quei pregiudizi che non vorrebbero vedere la figura femminile in posizioni di comando. C'è bisogno di donne nei posti di comando, le donne portano contributi fondamentali, di cambiamento".