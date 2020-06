Milena Bertolini, allenatrice della Nazionale femminile di calcio, parla a Rai Sport prima del calcio d'inizio di Napoli-Juve: "Ronaldo non è ancora al top della forma, credo sia normale. consideriamo il giocatore, le sue qualità fisiche, anche l'età. Credo che per entrare in forma ci voglia più tempo è un giocatore di una personalità incredibile credo che questa sera ci faccia vedere tutto il bene che ci ha fatto vedere in questi anni. Lui o Dybala centravanti? Ronaldo credo si trovi meglio a partire da sinistra, la sua carriera lo dice. Arriva in corsa e non si trova già la. Quando parliamo di un calciatore così forte può adattarsi anche in quella situazione e fare la differenza".