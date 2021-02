Da Inter a Inter, la Juventus domani sera ha l’occasione di cancellare definitivamente il ko rimediato in campionato lo scorso 17 gennaio contro i nerazzurri, che sfiderà nella semifinale di andata di Coppa Italia. A proposito di derby d’Italia, il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini, nel corso di 90° minuto, ha parlato di Christian Eriksen, accostandolo a Pirlo: "Mi ricorda molto Andrea Pirlo per le sue geometrie, per la palla sopra la difesa e le sue qualità balistiche. Gli auguro il meglio, mi dà l’idea di essere un bravo ragazzo".