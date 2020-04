Il CT della nazionale femminile di calcio Milena Bertolini parla a Tuttosport: "Una pandemia del genere pone di fronte all'intera società, non solo il mondo del calcio, due strade: cambiare in meglio oppure il declino. Ce lo insegna la storia. Il mio è un atteggiamento positivo e realistico. Non è scontato che si esca migliori, ma ci dobbiamo provare. Invece quello che sto vedendo è molta attenzione sull'immediato, su mettere una toppa al problema, senza avere una visione di insieme su come migliorare per il futuro. In una visione d’avanguardia, lo sviluppo del calcio femminile è importante per la società perché porta valori e piace alla gente, perché contribuisce al benessere delle persone. Coglierei proprio questa necessità di rivedere tutto per riprendere il progetto del Governo sul professionismo".