In un'intervista rilasciata a Radio Anch'io Sport, il Ct della nazionale italiana di calcio femminile Milena Bertolini ha parlato del movimento in Italia: "Qui siamo indietro. All’inizio degli anni duemila eravamo davanti alla Spagna, ora ci stanno superando. Serve un progetto e una programmazione. Loro lavorano nelle cantere femminili come in quelle maschili. In Italia è un discorso che stiamo iniziando a farlo ora ma dovremmo incentivarlo". Ciononostante, le azzurre si presentano con fiducia ai prossimi Europei in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio: "Il nostro è un girone equilibrato, con la Francia favorita. Ce la giocheremo con Belgio e Islanda. Per passare il girone non dovremo sbagliare niente, questa è la realtà".