Guido Bertolaso, consulente del Governatore della Lombardia Attilio Fontana, ha presentato in una diretta su Facebook il prossimo ospedale costruito nell'area di Fiera Milano che ospiterà i pazienti più gravi colpiti dal coronavirus: "Le maestranze sono già all’opera, si lavora 24 ore su 24, giorno e notte, ventre a terra. Le attrezzature le stiamo reperendo in giro per il mondo. È un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che, entro la fine della prossima settimana, siamo ottimisti nell’immaginare l’apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione. La gestione verrà affidata a una équipe di rianimatori di primo livello ma «serve anche la partecipazione di tutti i medici e gli infermieri che sono disponibili nel nostro Paese e anche di quei nostri colleghi italiani che vivono, studiano e lavorano all’estero".