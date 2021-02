Andrea Bertolacci, ex centrocampista del Milan, oggi in forza al Fatih Karagumruk (dove gioca insieme agli altri italiani Borini e Viviano) nel campionato turco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport a proposito della lotta scudetto: "Il Milan ha dimostrato di poter lottare fino in fondo, non credo che il derby di domenica deciderà le sorti del campionato. Dalla sua, l’Inter ha il vantaggio di potersi concentrare solo sulla Serie A, sarà dura tenere il ritmo dei nerazzurri. E occhio alla Juve: ha ancora una rosa fortissima".