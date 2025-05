Bertola, la stagione può essere già finita. E ora la Juventus...

gabriele maltinti

Siamo ormai agli sgoccioli del campionato di Serie B e per lo Spezia i giochi sono praticamente chiusi, almeno per quanto riguarda la regular season. I bianconeri hanno conquistato con largo anticipo l’accesso ai play-off promozione, e grazie alla loro attuale posizione di classifica accederanno direttamente alle semifinali. Un traguardo importante che permette al gruppo guidato da D’Angelo di prepararsi con calma e concentrazione al momento decisivo della stagione. Tuttavia, non tutto fila liscio all’orizzonte: in casa aquilotta c’è preoccupazione per le condizioni fisiche di Nicolò Bertola, uno degli elementi chiave della retroguardia.

La Juventus ha messo il giocatore nel mirino, e da un po'. Attende sviluppi sulla sua situazione. . Il giovane difensore classe 2003 ha alzato bandiera bianca nel riscaldamento prima del match contro la Reggiana, poi perso per 2-1. Come riportato da Il Secolo XIX, Bertola ha avvertito una fitta al retto femorale che lo ha costretto al forfait immediato. In attesa degli esami strumentali previsti in questi giorni, le sensazioni filtrate dallo staff medico non sono particolarmente ottimistiche.Secondo le prime indiscrezioni, infatti, c’è il timore concreto che il problema muscolare sia più serio del previsto. In tal caso, Bertola potrebbe essere costretto a saltare i play-off, chiudendo così in anticipo una stagione che lo aveva visto protagonista, soprattutto nel girone di ritorno.