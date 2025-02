Nicolò Bertola, la Juventus tenta il colpo last minute: la strategia per il giovane difensore

La strategia della Juventus per Bertola

Nell'ultimo giorno di calciomercato, in attesa di ufficializzare Lloyd Kelly e di definire il futuro di Nicolò Fagioli , lasta lavorando anche in prospettiva: l'obiettivo di queste ore è quello di provare a "bloccare", difensore classe 2003 in scadenza di contratto con lo, dove di recente è finito un po' ai margini avendo rifiutato l'ipotesi di rinnovare ( QUI IL SUO PROFILO ).Qualora la trattativa andasse a buon fine, il giovane azzurro rimarrebbe comunque nella squadra ligure - al momento al terzo posto in Serie B - fino al termine della stagione, per poi trasferirsi a tutti gli effetti in bianconero. Il gong che segnerà la fine del calciomercato, lo ricordiamo, scatterà alla mezzanotte di oggi. Bertola, che nello Spezia ha sempre giocato in una difesa a tre, ha avuto modo di misurarsi anche con la linea a quattro, nella Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata.