Nicola Berti, ex centrocampista e idolo dell'Inter, ha parlato a Tuttosport della sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra la Juventus e i nerazzurri. All'andata, a San Siro, i bianconeri hanno vinto per 1-2. "L'Inter può fare l'impresa, si va a Torino per vincere - le sue parole al quotidiano torinese -, anche se lo Scudetto resta ovviamente il nostro obiettivo principale. E il trittico Fiorentina-Lazio-Milan è partito benissimo...". Calcio d'inizio in programma martedì alle 20.45 all'Allianz Stadium.