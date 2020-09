9









Aver appeso le scarpette al chiodo non spegne la rivalità sportiva. Intervistato da Mowmag.com, l'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti interviene sul caso Suarez e l'esame di italiano a Perugia, non risparmiando un attacco ai bianconeri: "Secondo me c’è dietro la Juventus sicuro nel caso Suarez. È il loro stile, il classico stile Juve. Lo sapete che sono antijuventino da quando sono nato, mi stanno da sempre sul ca**o, simpaticamente, ma neanche tanto. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è che Suarez viene a Perugia casualmente. Ai miei tempi queste cose non succedevano, non c’erano questi problemi di cittadinanza".