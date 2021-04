Nicola Berti, ex giocatore dell'Inter, ama esprimere le proprie opinioni senza peli sulla lingua. Proprio come ha fatto alla Gazzetta dello Sport per elogiare la squadra nerazzurra che si sta dirigendo a vele spiegate verso lo scudetto, con l'ex Juve Antonio Conte in panchina. Questa la dichiarazione di Berti: "Domina il gioco, ha 11 punti di vantaggio sulla seconda. Chi la critica è un c…! Non scherziamo. A me questa squadra piace moltissimo. Poi certo, un po’ di stanchezza ci può stare: siamo anche a metà aprile, a fine campionato."