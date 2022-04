Difficile attendersi dichiarazioni di un altro tenore da un simbolo dell'interismo come lui. E infatti anche questa volta Nicola Berti, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha perso l'occasione di attaccare la Juventus alla vigilia del big match di questa sera contro l'Inter. Argomento? Il solito. Calciopoli. "Perché vincere a Torino è sempre stato così difficile? Anche Calciopoli lo ha confermato, si sapeva da tempo: c'era un sistema che condizionava gli arbitri, il potere è sempre stato a Torino". LA PARTITA - Dal passato al presente, all'importanza di questa partita: "Sì, chi non vince stasera è fuori dalla lotta scudetto. È la partita più importante della stagione, per entrambe si tratta di un'ultima spiaggia. Non voglio sentir parlare di pareggio, le vie di mezzo non appartengono né all'Inter né a Nicola Berti. Se l'Inter vince, vince lo scudetto, altrimenti lo vincerà il Milan. Vi dico come finisce: per loro segna Dybala, ma noi ne facciamo tre e vinciamo 3-1. Dybala all'Inter? Perché no, se andrà via Lautaro...".