attaccante classe 2003 di proprietà dellama attualmente in prestito al. Il coraggio di partire e trasferirsi in, i timori, le ansie. La sua passione per l'arte e per i tatuaggi. L'aiuto di Martinae la voglia di imparare da Valentina. Il legame forte che la lega ale il tono di voce che cambia quando inizia a parlarne. L'amichevole contro la Juventus della scorsa settimana e le ansie pre gara. Alice si è raccontata in esclusiva ai nostri microfoni.“Era la partita, la prima della stagione. Ho giocato penso tre o quattro minuti. Io faccio psicologia inversa cerco di non pensare a niente così non mi monto la testa per le cose belle che succedono., mi hanno aggregata alla prima squadra a maggio dell’anno in cui è scoppiato il Covid. Ho fatto qualche mese di allenamento e dopo l’estate ho iniziato in pianta stabile a stare con la prima squadra. Non ho giocato tanto ma mi sono trovata molto bene. Quando ho esorditoero molto contenta. Ho fatto qualche presenza però sono sempre stata benissimo”.“In realtàNon ero mai stata parte della squadra, ho cercato infatti di stare in disparte perché non volevo rubare a nessuno una scena che non era mia. In quel momento però ci ho pensato ed ho capito che sarebbe bello vincerne uno mio non necessariamente italiano. Mi sentivo parte della squadra ma non della squadra che ha vinto. Io ero una giocatrice nuova e l’ho vissuta così.”.“Ho finito il liceo scientifico sportivo, il JCollege, poi ho fatto due anni di liceo artistico., ora ho più tempo per me stessa ed ho ripreso a disegnare, a improvvisarmi artista. Mi piace l’arte e la visione degli impressionisti, infatti. Non ho mai studiato musica ma, il mio gruppo preferito sono ied ho Freddie Mercury con l’aspirapolvere tatuato. Ascolto prevalentemente musica rock, italiana sono fissata con. Mi piacciono le lingue e sto imparando il francese, io qui parlo inglese ma le mie coinquiline parlano spagnolo e io lo so capire e scrivere ma mi vergogno a parlarlo. Adesso farò un corso di francese. Vorrei iniziare l’università ma sono una persona lunatica quindi ancora non so quale, per cui ci penserò. Mi piacerebbe anche fare un corso di inglese per ottenere una certificazione., però per me devono avere tutti un significato molto profondo, quando li fai devi essere consapevole che ti dureranno per tutta la vita., lui è il mio migliore amico. Odiamo stare in mezzo alla gente, ci piace essere noi due. Lui non mi fa mai i complimenti per come gioco ma viene a vedermi e so che è orgoglioso”.“Mi sono già innamorata di Ginevra. Gli svizzeri cercano sempre di aiutarti, gli viene proprio naturale e a me piace tantissimo. È proprio una loro attitudine., vedevo che il calcio non mi stava portando a niente. Non era un modo di arrendermi ma non avevo la voglia che mi spingeva ad andare oltre, poi arrivata qui sono contentissima della mia scelta., non è stata una scelta semplice ma ho sempre pensato che alla fine se giochi a calcio è anche per poterti confrontare con altri stili di calcio. Il mondo è grande. Ho scelto di partire da qui come primo step per crescere ancora. Volevo provare, imparare una nuova lingua, vedere un nuovo calcio e conoscere nuovi orizzonti.“Ho iniziato in, ho provato tutti gli sport prima ma non funzionavano, non mi piacevano. Ho provato il calcio finchè a 12 anni il Milan Ladies mi ha presa. Poi mi sono trasferita all’Inter e alla fine alla Juventus. I miei genitori, mi hanno permesso di giocare senza problemi. Per quanto riguarda le prese in giro ti direi di no, ma perché io. Cerco di non interessarmi a cosa accade fuori, io vivo la mia vita e non mi piace che la gente si impicci”.“È stato strano, mi sentivo quasi fuori luogo ma loro mi hanno accolta benissimo e mi hanno aiutata in tutto per tutto. Adattarsi quella stagione è stato facile.perché è un sacco carina, ioCon le giovani è veramente brava, non è obbligata da nessuno a comportarsi così ma è molto protettiva,. Ha, si allena bene e ha sempre un occhio di riguardo verso le giovani. Non parla costantemente ma è come se ti stesse insegnando anche mentre gioca. Mi ha insegnato a perdere la palla il meno possibile, ti insegna a giocare un calcio molto semplice ma non c’è niente di più complicato che giocare semplice e lei lo fa bene. Io mi rendo conto che a volte azzardo troppo e alzando il livello sto cercando di capire quando posso farlo e quando no. In campo come stile di gioco. Ho sempre provato a imitarla e a calciare le punizioni come lei ma ammetto che non sono mai riuscita a calciare così (ride ndr)”.“Per me loro sono sempre fortissime, a tratti irraggiungibili. Ero nervosissima prima della partita,(ride ndr). Io non ho mai sentito l’ansia prima delle partite ma da quando sono qui le sento parecchio., non avevo niente da dimostrare ma volevo dimostrare a me stessa che valgo qualcosa. Oggi le mie compagne mi hanno presa in giro dicendomi che giocavo con la Juve perché ho sbagliato due gol davanti alla porta (ride ndr) ma avevano ragione perché ho sbagliato in quel momento. La partita è finita 4-4 ma noi con il Servette siamo cresciute, qui è una famiglia e stiamo costruendo un bel gruppo”.“In realtà no. Diciamo che tendo a stare sulle mie prima delle partite., probabilmente sono l’italiana meno italiana. Penso che tutto nasca dalla mia testa e quindi alla fine credo non sia imputabile a fattori esterni. Alla fine”.“È una bella domanda che speravo non mi venisse fatta (ride ndr).. Io facevo di tutto per evitare di non perdere la concentrazione dal calcio, per non saltare mai una partita che fosse primavera, Under 17 o prima squadra. Io avevo proprio voglia di giocare a calcio. Quando me ne sono andata è stato difficile perché lì non ti manca nulla. Pe voglio vivere giorno per giorno. Qui mi è tornata la voglia di giocare a calcio, a cosa farò ci penserò poi. Non penso però ancora di essere all’altezza di giocare in quella squadra. Per arrivare lì però devi essere una professionista a tutti gli effetti e io devo ancora crescere”.