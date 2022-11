Andrea, ds dell', è intervenuto alall'Allianz Stadium: "Le seconde squadre sono importanti e strategiche per qualsiasi settore giovanile. In Spagna c'è una grande tradizione, le hanno quasi tutti, sono indispensabili per lo sviluppo. Così si evita di ricorrere ai prestiti. Ci sono anche criticità, legate alla gestione dei calciatori più vicini alla prima squadra, devono capire qual è la loro vera condizione, accettare questa situazione richiede tempo, hanno bisogno di aiuto. A livello di gestione ci vuole vicinanza per quei giocatori con potenziale ma che non sono ancora maturi e si trovano nel mezzo tra prima e seconda squadra. Per noi la soluzione è una cessione".