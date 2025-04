Berta all'Arsenal cambia il futuro di Vlahovic? Cosa succede

AFP or licensors

Dusanpotrebbe perdere una delle sue principali pretendenti. Secondo The Athletic, l'Arsenal di Mikel Arteta starebbe virando su Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona come principale obiettivo per rinforzare l’attacco. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Andrea Berta potrebbe portare a un cambio di strategia, allontanando così l’interesse per il centravanti serbo della Juventus.La situazione di Vlahovic in bianconero resta incerta. L’attaccante ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e il suo futuro appare sempre più lontano da Torino. Nonostante l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina juventina, la dirigenza non sembra ancora convinta di procedere con il rinnovo.

Se l’Arsenal dovesse davvero defilarsi dalla corsa a Vlahovic, la Juventus potrebbe dover valutare altre soluzioni per il mercato estivo, sia in entrata che in uscita. Il destino del numero 9 serbo resta quindi tutto da scrivere, con le prossime settimane che potrebbero essere decisive per il suo futuro.