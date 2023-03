Gianluigi Donnarumma è uno dei giocatori del Paris Saint-Germain più criticati dai tifosi e dalla stampa negli ultimi tempi, per via delle sue prestazioni altalenanti. Secondo Fichajes.net, il portiere azzurro è finito nel mirino della Juventus come erede di Szczesny. Se il portiere polacco saluterà, la Juve potrà fare un tentativo per l'ex Milan. Molto, però, dipenderà dalle prossime vicende, in campo e fuori.