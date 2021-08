La Juventus sonda varie piste per il futuro dopo la partenza (ormai annunciata) di Cristiano Ronaldo. Chi sarà il suo erede non è ancora noto, ma i nomi sono diversi. E questi due sono in lizza: "Entrambi - scrive Goal - fanno parte della rosa del Manchester City, che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo dovrà per forza sfoltire in attacco. Il brasiliano è da tempo nel radar della Juventus e l'affare CR7 potrebbe finalmente portarlo in bianconero, anche se Guardiola vorrebbe trattenerlo. Occhio anche al connazionale (di CR7), sul quale c'è anche il Milan".