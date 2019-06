Bernardo Silva ha parlato dal ritiro del Portogallo in vista della sfida di Nations League contro la Svizzera. Il centrocampista si è soffermato sul rapporto con l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola: “Ho imparato molto da lui, come ho fatto con Leonardo Jardim al Monaco. Sento di essere migliorato e devo ammettere che per me è come un regalo lavorare con Guardiola. La stagione è servita per aumentare la nostra fiducia, ma ho fame di altri titoli. Una possibile finale contro l’Inghilterra? Sarebbe speciale affrontare i miei compagni di squadra, ma prima abbiamo una partita molto importante”.