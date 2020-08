A La Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva ha parlato della sfida con il Lione. E dell'amico Cristiano Ronaldo.



LISBONA - "Lisbona è la mia città e compiere una grande impresa sarebbe straordinario. Come portoghese sono orgoglioso che l’Uefa abbia deciso di organizzare qui la fase finale della Champions. È un premio alla nostra serietà nella lotta contro il Covid 19 e alla bontà delle nostre strutture".



RONALDO - "Il calcio a questi livelli può sempre regalare sorprese. Cristiano è un idolo della nostra nazione e sarebbe stato bello sfidarci sul campo. La Juventus è una squadra eccellente e il fatto che il Lione l’abbia eliminata è un avvertimento per noi".



CHAMPIONS - "Aver eliminato un colosso come il Real Madrid significa aver superato un esame importante. Ora siamo nei quarti e vogliamo arrivare il più lontano possibile perché vincere questa coppa è un mio obiettivo. Il secondo traguardo personale è conquistare qualcosa d’importante con il Portogallo”.