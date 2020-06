4









C'è un momento in cui sembra più facile pensare al futuro, in cui la stagione che finalmente riparte apre anomalamente le porte anche al mercato, entrando così nel vivo su più fronti. La Juve è una delle società più attive in questo senso, perché le scadenze del bilancio al 30 giugno impongono di essere presenti, forti e concreti. E allora Paratici ragiona sul mercato versione 2020, quello degli scambi. C'è un nome che fa sussultare i tifosi, se accostato ai colori bianconeri con una trattativa: Nicolò Zaniolo. TRATTATIVA - Juventus e Roma trattano, scrive Tuttosport, con interessi comuni, perché la questione bilancio preme a tutti, specie dopo l'emergenza coronavirus, e i rapporti tra club sono ottimi. Così, l'idea nata nei mesi invernali e poi accantonata è tornata di moda: uno scambio che darebbe alla Juve un nuovo jolly per il futuro, giovane e molto talentuoso, e porterebbe alla Roma un giocatore come Bernardeschi, davvero forte ma da ritrovare. Idee e valutazioni in corso, anche se non solo le uniche sul tavolo: come scrive Tuttosport, un'altra pista calda porta allo scambio tra Daniele Rugani e uno tra Kluivert e Under, oltre all'affare Mandragora-Cristante. Piace ancora anche il giovane Alessio Riccardi. 27 giorni per decidere tutto.