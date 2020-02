Federico Bernardeschi è tornato in campo. Dopo un periodo fermo ai box, il centrocampista di Carrara ha ritrovato ieri qualche minuto di gioco, entrando al 79’ della vittoria della Juventus a Ferrara contro la Spal. Per lui potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo in questa stagione, non proprio esaltante a causa di un rendimento sotto la media, vittima di una difficile collocazione tattica che gli ha tolto fiducia e prestazioni. Ora però, Bernardeschi è tornato e vuole dare un contributo importante in questa squadra in questa seconda parte di campionato, la più importante e intensa. Il 33 bianconero ha espresso su Instragram la sua gioia per la vittoria di ieri, scrivendo la frase ‘Step by Step’. Passo dopo passo, Bernardeschi vuole tornare grande.