Federico Bernardeschi vuole riprendersi la Juventus. Come si legge su Tuttosport, la valigia non era ancora pronta, ma adesso può anche aspettare perché il futuro non è necessariamente lontano da Torino. L'ex Fiorentina è ritornato dalla trasferta a Bologna con la convinzione che si è appropriato del proprio destino. Non gli garantisce automaticamente la conferma anche per la prossima stagione, però ha un certo peso specifico. Così il futuro non è necessariamente lontano da Torino e dalla Juventus, anche se in Europa il nome di Federico riscuote un certo successo ed è assai spendibile sul mercato. Piaceva al Barcellona, piace da tempo a Diego Simeone, che lo corteggia per portarlo nel suo Atletico Madrid. Ma vuole la Juve, ci crede perché è profondamente legato al club bianconero con cui condivide la filosofia di vita. Ma nulla è scontato, perché se arrivasse l’offerta giusta probabilmente Fabio Paratici e Sarri lo lascerebbero comunque partire. Se sarà questo Bernardeschi fino a fine stagione con qualche rimpianto...