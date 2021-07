non ne vuole sapere di lasciare la Juventus. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale dopo aver vinto l'Europeo l'ex Fiorentina è pronto a giocarsi tutte le carte in bianconero per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Quest'anno è tornato Allegri col quale Berna ha fatto la sua miglior stagione alla Juve, la fiducia trovata in Nazionale può aiutarlo anche per la prossima stagione che inizierà ufficialmente con il raduno di domani.