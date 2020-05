Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il giocatore azzurro rischia di finire al centro di nuove trattative dalla prossima sessione di compravendite, con la Juve che sfrutterebbe la sua partenza per fare cassa. Bernardeschi ha un nutrito gruppo di squadre al seguito, con Roma, Atletico Madrid e Napoli che potrebbero essere interessate ad acquistarlo, qualora i bianconeri decidessero effettivamente di cederlo. Già a gennaio, infatti, l'ex Fiorentina era entrato in merito ai discorsi che la Juventus ha portato avanti con il Barcellona, ipotizzando uno scambio con Rakitic che non si è poi concretizzato.