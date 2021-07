Nonostante le numerose critiche ricevute prima dell'inizio dell'Europeo,si è reso protagonista nel torneo vinto dall'Italia grazie ai rigori segnati in semifinale e finale contro Spagna e Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sportal.it, il centrocampista proverà adesso a convincere Massimiliano Allegri e la dirigenza juventina a confermarlo anche per la prossima stagione. Il classe 1994 non vuole lasciare Torino, ma il contratto in scadenza nel 2022 obbliga Cherubini a prendere una decisione in questi giorni: o sarà rinnovo, oppure si cercherà la cessione per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.