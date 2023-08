Anche Federico Bernardeschi parla della situazione Lukaku-Vlahovic: "Non sarei sorpreso di vedere Lukaku alla Juve, perché il calcio è sempre più business, ma per come la vedo io i bianconeri dovrebbero tenere Vlahovic: Dusan se sta bene fa 25 gol a campionato, nel 2022-23 ne ha segnati 14, un miracolo nelle sue condizioni, perché la pubalgia non ti fa stare bene mai. E’ un gran giocatore, è giovane e calcia rigori e punizioni. Bisogna dargli tempo". Dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport.