Federico Bernardeschi nella sua intervista ai canali ufficiali della Juventus ha parlato anche di Federico Chiesa, che ha ritrovato quest'anno dopo gli inizi comuni alla Fiorentina: "Ci conosciamo da tanti e anni e abbiamo fatto un percorso simile e diverso allo stesso tempo. Adesso siamo entrambi qui e vogliamo dare qualcosa in più alla Juve e alla Nazionale. Lui è un bravissimo ragazzo, mi ha chiesto dei consigli e sto cercando di aiutarlo ad inserirsi, ma è già pienamente inserito perché siamo un insieme di uomini ben strutturato. Una cosa fondamentale in uno spogliatoio: quando ci sono uomini veri che parlano e discutono delle cose, è la miglior soluzione per trarre vantaggi per tutta la stagione".