Le parole di Bernardeschi a Dazn: "Il 2021 è stato un anno meraviglioso, non mi posso lamentare perché ho vinto 2 trofei con la Juventus, ho vinto un Europeo con la Nazionale, mi è nata una figlia, abbiamo comprato casa, ci siamo sposati con mia moglie. Quindi io proprio... di lamentarmi non ho niente, per questo che ti dico... ringrazio anche i momenti difficili... nonostante... perché detta così, elencandoti queste cose, sembra un anno pazzesco, in realtà in questo anno ci sono stati tanti momenti difficili. Lo definirei l'anno dell'equilibrio, un anno dell'equilibrio. Io penso di aver trovato definitivamente il mio equilibrio".