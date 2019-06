Icona, non solo di stile: ma anche e soprattutto in campo. Federicoe Davids'incontrano all'house99, casa di cura del look aperta proprio da David in Inghilterra. E il meeting tra i due è spumeggiante, specialmente per lo juventino, che vede lo Spice Boy come simbolo e modello. "Una serata ispiratrice, con l'iconico Beckham", scrive Berna sul suo profilo Instgagram. I commenti chiaramente si sprecano: da chi non riesce ancora ad abituarsi al nuovo look ai tanti tifosi che riconoscono come entrambi stiano segnando un tempo. Pure nella moda. La foto? La trovate qui in basso.