di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Nuova chance per Federico Bernardeschi. Il fantasista bianconero arriva da un momento nero, un solo gol stagionale, zero in Serie A così come zero sono gli assist messi a referto fino a questo punto della stagione. Una stagione dai due volti, quella del 33 bianconero che in nazionale ha invece il posto assicurato. La squadra di Mancini per Euro 2020 è praticamente fatta e lui ne fa parte a tutti gli effetti. Alla Juve Sarri gli ha dato diverse possibilità dal primo minuto, come trequartista, ma Berna non ha quasi mai risposto presente. Troppi tocchi, troppe giocate individuali, troppi passaggi sbagliati. E in più un ambiente che allo Stadium non l'ha certamente aiutato.



NUOVA VITA - Questa sera allo Stadium dovrà combattere anche lo scetticismo che di solito lo accompagna e qualche mugugno, troppo spesso prevenuto, che fa da eco alle sue azioni. La sfida con l'Udinese è l'occasione giusta per ripartire con una nuova vita e in un nuovo ruolo, quello di mezzala, che può essere destra o sinistra ma che nel 4-3-1-2 di Sarri darà la possibilità a Bernardeschi di cimentarsi in un nuovo ruolo. "L'aspetto positivo è che ci ho parlato e Federico è molto felice di giocare in questo nuovo ruolo - le parole di Sarri in conferenza -, lo sta facendo con entusiasmo e questo è già un buon punto di partenza. Ha le caratteristiche fisiche per farlo questo ruolo, deve entrarci dentro solo dal punto di vista tattico, andare meno all'azione personale, muovere la palla più velocemente. E' un piccolo percorso che gli va concesso". Il tecnico bianconero parla a lui ma parla anche al popolo dello Stadium che questa sera sarà tutto esaurito.



FUTURO - E da stasera Berna si gioca il futuro in bianconero. ​Forse in questi sei mesi inizierà la sua ultima occasione per prendersi la Juve dopo due stagioni e mezza di alti e bassi e con la novità di sentire la pressione di un calciatore che ha le sue stesse caratteristiche ma che resterà ancora in prestito a Parma fino al termine della stagione: Dejan Kulusevski. Ieri il 33 ha condiviso sui suoi social un video motivazionale. "Lavorando come una macchina, pensando con il cuore", ha scritto. Condividendo un video dei suoi allenamenti alla Continassa. Nelle risposte tanti tifosi l'hanno spronato e supportato. Un primo passo per un 2020 che deve essere diverso. Ora sta a lui fare il resto. A partire da stasera, in palio c'è il futuro alla Juve: rilancio o cessione.



@lorebetto