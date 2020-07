Il capotreno sta facendo suonare la campanella per l’ultima chiamata, dopo la quale il treno parte e se non si sale, si rimane in stazione per aspettare il prossimo. Per Bernardeschi l’impressione è che questa sia l'ultima corsa per conquistare la Juventus, l’ultima chance contro la Sampdoria dopo una stagione tribolata. Non dagli infortuni come altri compagni di squadra, ma da un rendimento al di sotto delle aspettative, non sufficiente, anche se ha sempre garantito equilibrio nel sistema di Sarri che dal canto suo l’ha sempre difeso a spada tratta.



UN GOL, ADESSO – Stasera l’assenza di Douglas Costa gli permetterà di tirare fuori quell’asso nella manica che tutti sperano abbia ancora in serbo. E questa carta corrisponde ad un gol, ad un assist. Ad un bonus insomma, quelli che in questa stagione ha raramente portato: 0 gol e un solo passaggio decisivo in 26 partite di Serie A, numeri che parlano da soli e che non hanno bisogno di spiegazioni per un esterno offensivo.



FORSE È TROPPO TARDI, MA... - Bernardeschi ha perso la vena realizzativa, stasera ha l’occasione di ritrovarla. Forse è troppo tardi per riscattare un'annata di delusioni, ma un'infusione di fiducia ora può essere linfa vitale per l'immediato futuro. Anche perché c’è una Champions League alle porte, ed essere decisivo in campo europeo potrebbe far cambiare idea alla dirigenza, che nel frattempo ha già preso una decisione. Dall'anno prossimo ci sarà Dejan Kulusevski, per il quale sono stati spesi 44 milioni bonus compresi, cifra giusta per un crack del genere. 9 gol e 9 assist con ancora due partite da giocare, questo il biglietto da visita del classe 2000 svedese, pronto a prendersi il posto da titolare affianco a Cristiano Ronaldo e Dybala. Da qui l'idea di Paratici di considerare l'esterno di Carrara un'importante pedina di scambio, sopratutto in direzione Napoli dove c'è l'obiettivo Arek Milik. Forse è troppo tardi, ma non ancora per chiudere la stagione in bellezza per puntare al bersaglio grosso, mai vinto nella sua carriera.