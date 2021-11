Seè stata la partita della svolta lo dirà solo il tempo. Una cosa però è certa: tra gli undici che Massimilianoha scelto in una serata molto delicata per la Juventus, c'era. Non è un caso: il centrocampista nativo di Carrara avanza nelle gerarchie dell'allenatore bianconero e potrebbe essere "l'ago della bilancia" qualora lo stesso Allegri dovesse consolidare questo assetto, con due punte più Chiesa. Bernardeschi, in questo contesto tattico, permette alla squadra di non essere troppo sbilanciata in avanti e al tempo stesso garantisce gamba, anche a discapito di un po' di qualità. E all'occorrenza può scalare da mezzala, in un centrocampo a tre.FUTURO - Bernardeschi si sta conquistando un ruolo da protagonista in campo, al quale fa da contraltare. Il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, è in bilico: ​"Penso sicuramente a fare bene, come sto facendo. E a continuare. Poi questi discorsi ci saranno le sedi opportune per affrontarlo. Ma ora per me è più importante concentrarsi su altro, queste cose verranno di conseguenza". E se quell'"altro" è il campo, Bernardeschi dimostra di dire il vero. Come agli Europei con l'Italia, potrà sancirlo quando arriverà il momento propizio, magari con un gol.