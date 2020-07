Quale futuro attende dopo il passaggio al suo nuovo agente ? Memori della trattativa abbozzata ma poi non decollata col Milan nello scorso inverno, nell'ambito di uno scambio con Paquetà, il numero 33 bianconero non disdegnerebbe ovviamente una permanenza in Italia e il Napoli, che perderà unfortissimamente corteggiato proprio dalla Juve, ha ricevuto un via libera di massima da Rinoin caso di inserimento di una contropartita tecnica nell'operazione. Il vero ostacolo è rappresentato