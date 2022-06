Federico Bernardeschi non giocherà più con la maglia della Juventus. L'esterno di Carrara è alla ricerca di una nuova squadra. Tuttavia ieri sera nella finalissima di Wembley tra Italia e Argentina a Bernardeschi Roberto Mancini ha affidato la numero 10. Sono numerosi i paragoni tra il numero 10 dell'Italia e il numero 10 dell'Argentina Lionel Messi. Su Twitter sono esplosi i tifosi della Juventus che dopo l'ennesima prestazione non all'altezza hanno esultato per l'addio di Bernardeschi alla Juventus. In gallery i migliori commenti: