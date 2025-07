Bernardeschi torna in Italia: programmate le visite con il Bologna

Getty Images

Federico Bernardeschi torna in Italia. L'ex Juventus giocherà con la maglia del Bologna, e indosserà la numero 10 appartenuta a. Bernardeschi si unirà a, già presentato dai rossoblù nei giorni scorsi. Dopo quattro anni in MLS con il Toronto, l'esterno giocherà nuovamente in Serie A.Come riportato da Sky Sport, infatti, il classe 1994 arriverà nella giornata di domani - 18 luglio - in Italia econ il suo nuovo club, con opzione di rinnovo per la terza stagione.

Bernardeschi torna in Italia, dove ha giocato più di: già nei giorni scorsi Fenucci aveva parlato del colpo di mercato, confermando di essere arrivati ai dettagli. Ora si attendono gli ultimi step formali, poi l'ex Juve sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna.