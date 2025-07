Getty Images

Bernardeschi torna in Italia: indosserà la maglia numero 10 del Bologna

3 ore fa



Federico Bernardeschi è pronto a tornare in Serie A. L'ex esterno della Juventus ha risolto nei giorni scorsi il proprio contratto con il Toronto dopo quattro stagioni in Canada e ripartirà proprio dall'Italia. Nella giornata di ieri, come raccontato da Sky Sport, è stato raggiunto l'accordo con il Bologna, che nel frattempo ha anche chiuso per Ciro Immobile.



Bernardeschi indosserà la maglia numero 10, che in rossoblù ricorda subito un nome che non ha bisogno di presentazioni: Roberto Baggio.



Ormai è tutto pronto per il suo ritorno in Italia, e dopo 4 anni ritroverà la Juventus da avversario, dopo ben 183 partite con la maglia bianconera.