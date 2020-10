Chance da non sbagliare per Federico Bernardeschi, lanciato titolare da Andrea Pirlo nella sfida contro l’Hellas Verona. Giancarlo Marocchi ha parlato dell’esterno bianconero negli studi di Sky Sport: "È la partita di Bernardeschi per trovare un posto in questa Juventus. Pirlo gioca con cinque giocatori d'attacco, fare l'esterno tutta fascia non sarebbe male: nasce in quella posizione, dall'altra parte, con Sousa a Firenze".