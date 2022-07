In attesa di conoscere tutti i volti di quelli che rappresenteranno la Juve della prossima stagione, i bianconeri hanno già avuto modo di salutare quelli che invece non faranno parte del gruppo di Allegri. Non solo Dybala e Chiellini, ma anche Alvaro Morata e Federico Bernardeschi hanno dovuto fare le valigie, con quest'ultimo che sta avendo parecchie richieste, anche dall'estero. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As infatti, in terra iberica Atletico Madrid e Siviglia sono pronti a darsi battaglia per arrivare all'ex Viola.